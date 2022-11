Nunca cuestionamos la condición de Santiago (Váleri): rector de colegio

Álvaro Duzán, rector del colegio Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Dosquebradas, explicó las razones por las cuales la institución no permite a un niño transgénero asistir al colegio y dijo que la exigencia no es por su condición sexual.

“No hemos cuestionado la condición del joven. En ningún momento le he exigido en los compromisos que se corte el pelo. Nosotros no hemos hecho alguna observación por su condición social”, dijo.

Agregó que el niño está “siendo utilizado” como un “sofisma de distracción” y que el único requerimiento que le ha hecho la institución es la asistencia de los padres por la ausencia del menor al colegio.

Agregó que el menor pretende que se le llame “Váleri” cuando el nombre es Santiago y que por lo tanto no puede asistir vestido como tal.

“No puede venir vestido de Váleri porque por la misma problemática económica, yo solo tengo un uniforme para la institución, tanto para niñas como para niñas”, dijo al afirmar que ya en el colegio había tenido estudiantes en esa condición.

Por su parte, Santiago, afirmó que su condición fue aceptada por su familia y que en su colegio nadie lo ha tratado mal y que lo único que está exigiendo es que lo dejen estudiar con el cabello largo.

“Yo solamente espero que me dejen ir mi cabello y que no me lo tengan que mochar. El año pasado me dijeron que para poder ingresar al colegio me lo tenía que mochar”, manifestó.