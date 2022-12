Nunca nos enteramos de la corrupción, la hubiéramos denunciado: Carlos Romero

Carlos Romero , exconcejal de Bogotá y esposo de la candidata presidencial Clara López Obregón , aseguró en Mañanas BLU que lo están vinculando al ‘carrusel de contratos’ en una época en la que ni siquiera era cabildante.

Publicidad

“En la etapa del ‘carrusel’ no era Concejal. Le he pedido al vicefiscal General que me cite de inmediato al interrogatorio. Los hechos que me imputan supuestamente tienen que ver con la secretaria de Obras Públicas que desapareció en 2005”, manifestó.

“Eso no tiene sentido y fundamento. Nunca nos enteramos de la corrupción o sino la hubiéramos denunciado”, dijo Romero al preguntarle si estando tan cerca al entonces alcalde de la ciudad Samuel Moreno no vio ciertas irregularidades.

Publicidad

Además, el entonces concejal aseguró que nunca gestionó algún tipo de contrato en condición de esposo de Clara López , quien era la presidenta del Polo Democrático cuando Samuel Moreno administraba la ciudad y luego pasó como alcaldesa encargada cuando fue destituido Moreno.

Publicidad

Con respecto Emilio Tapia, uno de los cerebros del denominado 'carrusel de la contratación', afirmó no conocerlo y en cuanto al contratista Julio Gómez dijo que “jamás conversó sobre negocios con él”.

Por último, Romero dijo que las acusaciones que hizo la Fiscalía en su contra podrían resultar como el caso de Sigifredo López, en donde presentaron falsos testigos para señalarlo culpable.

Publicidad

“Se nota un sesgo político en las afirmaciones. Si hay testimonios son falsos y de la mala fe”, concluyó el político que está citado a interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación este 19 de diciembre.