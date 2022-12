Obama abre su cuenta en Twitter, seguida por más de un millón en unas horas

Oval de la Casa Blanca, Barack Obama se estrenó el lunes en Twitter, ganando más de un millón de seguidores en pocas horas.

Con tan sólo tres tuits, la cuenta de Obama, con el nombre de usuario @POTUS (el acrónimo de President Of The United States) ya superaba el millón y medio de seguidores el martes por la mañana.

En la biografía de su perfil, Obama se define como "Padre, marido y 44º presidente de Estados Unidos".

A diferencia de la cuenta oficial de la administración estadounidense (@WhiteHouse), que gestiona el equipo de Obama, en la nueva cuenta todos los mensajes están redactados personalmente por el presidente.

"Ya era hora @POTUS !", tuiteó su mujer, Michelle Obama.

La cuenta tiene una foto del presidente, sonriente, y una imagen de fondo de la marcha sobre el puente Edmund Pettus en Selma (Alabama), en la que Obama participó en marzo para conmemorar los 50 años de esta manifestación histórica por los derechos civiles.

La Casa Blanca difundió una foto y un vídeo en el que se ve a un relajado Obama sentado en el Despacho Oval mandando su primer tuit con su teléfono.

Por el momento Obama sigue 65 cuentas, entre ellas la de su mujer, la de la universidad de Harvard, donde estudió, o la del equipo de béisbol White Sox de Chicago.

En su cuenta oficial, Twitter se felicitó de la llegada de Obama a esta red social con 300 millones de usuarios regulares con un "¡Bienvenido señor presidente!".

La administración estadounidense explicó que esta cuenta será transferida al próximo presidente de Estados Unidos cuando Obama termine su mandato el 20 de enero de 2017.

Hasta ahora el presidente había usado algunas veces la cuenta @BarackObama, gestionada por su equipo de campaña, donde escribió algunos mensajes personales con las iniciales "B.O" al final.

"Estamos juntos en esto. Es así como hicimos campaña y esto es lo que somos. Gracias. B.O", tuiteó Obama el 6 de noviembre de 2012 cuando fue reelegido.

El 44º presidente de Estados Unidos ya estaba muy presente en las redes sociales. Pero según Dan Pfeiffer, un exconsejero de Obama que dejó la Casa Blanca hace algunos meses, su entrada en Twitter es una "etapa importante" en su dispositivo de comunicación.

"Aunque muchas veces el diálogo en Twitter es confuso, controvertido y a veces está parasitado por los troles [personas que publican mensajes provocadores] también es un lugar de auténtico debate sobre la política y lo que pasa en el mundo", asegura.

"Si se quiere influir en un debate importante, hay que participar activamente [en Twitter]. Para Barack Obama esto empieza hoy", aseguró Pfeiffer.

Uno de los primeros en felicitarse de la llegada de Obama a la red social fue su predecesor Bill Clinton, que podría volver a la Casa Blanca si su mujer Hillary gana las presidenciales en 2016.

"¡Bienvenido a @Twitter, @POTUS! Una pregunta: ¿el nombre de usuario se queda con el cargo? #preguntoporunamigo", escribió Clinton.

"Buena pregunta @billclinton", dijo Obama. "¿Conoces a alguien que esté interesado en la cuenta @FLOTUS ?", respondió Obama, en referencia a la cuenta de su mujer (el acrónimo de First Lady Of The United States).

Si Hillary Clinton llegara a la presidencia en 2017 se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo y Bill en el primer "First Gentleman" de la historia de Estados Unidos.