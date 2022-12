Obama confirma que, por error, murieron dos secuestrados por Al Qaeda

Al Qaeda en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, identificó a los rehenes fallecidos como Warren Weinstein, un estadounidense que estaba cautivo desde 2011, y Giovanni Lo Porto, de nacionalidad italiana y en manos de Al Qaeda desde 2012.

Según Earnest, ambos murieron "accidentalmente" en enero pasado en una operación antiterrorista de EE.UU. que estaba dirigida contra un complejo de Al Qaeda localizado en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

Entre tanto, el presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo que asume "toda la responsabilidad" por la operación antiterrorista contra Al Qaeda en la que perdieron la vida los dos rehenes.

Además, el portavoz de Obama detalló en el comunicado que el Gobierno cree que "otros dos estadounidenses" vinculados a Al Qaeda "fueron asesinados recientemente" en la misma región fronteriza.

EE.UU. estima que Ahmed Farouq, un estadounidense que fue líder de Al Qaeda, murió en la misma operación en la que fallecieron los dos rehenes, mientras que Adam Gadahn, también estadounidense y "destacado miembro" de la red terrorista, perdió la vida en enero en otro operativo.

Earnest destacó que Obama "asume toda la responsabilidad" de estas operaciones y considera que "es importante" proporcionar a los estadounidenses "la mayor cantidad de información posible" sobre la lucha antiterrorista. EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Los cerca de 20 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander se mantienen en asamblea permanente, rechazando algunas medidas administrativas de las directivas de la Universidad.



-Durante la mañana habrá movilizaciones en Cúcuta. Docentes realizarán dos marchas con la participación de profesores de 20 municipios y por otra parte familiares de los reclusos protestarán para que se mejore la situación en la cárcel de la ciudad.



-Un hogar infantil de Bienestar Familiar fue cerrado en Palmira, Valle del Cauca, luego de que padres de familia denunciaran el presunto abuso sexual de dos niñas.



-Las directivas del partido de la U dijeron que esta semana se podría definir si se le entrega o no el aval para que el ex vicepresidente Angelino Garzón para que pueda ser candidato en el mes Octubre a la Alcaldía de Cali.



-Demandan la investidura de la senadora Viviane Morales, argumentando ella causó la pérdida de una demanda contra la Nación.



-Avanza, a esta hora, el ‘día sin carro y sin moto’ en Villavicencio que se extenderá hasta las 8 de la noche.



-En Bogotá, ya fue dada de alta una de las mujeres que dice haber sido atacada con una extraña sustancia en el sistema TransMilenio.



-Por los delitos de concierto para delinquir y proxenetismo, entre otros, deberá responder Briceida Machado, alias “Paola”, una de las 72 personas capturadas por integrar el Clan Úsuga.



-El inspector del municipio de Suan, en el sur del Atlántico, advierte sobre una posible crisis humanitaria debido al retorno de cientos de colombianos que residían en Venezuela.



-Estados Unidos reconoció que en uno de sus bombardeos de aviones no tripulados en Pakistán mató a rehenes estadounidenses e italianos.



-Chile mantiene la alerta roja por la erupción del volcán Calbuco; hasta el momento cerca de 5000 personas permanecen evacuadas de la zona aledaña al volcán mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de un joven montañista que se encontraba allí al momento de la erupción.



-En Venezuela, el líder opositor Henrique Capriles afirmó que responderá a la Contraloría General que lo citó por supuestas inconsistencias en su patrimonio.



-La presidenta argentina Cristina Fernández destacó en una rueda de prensa en Rusia con su par Vladimir Putin los acuerdos de colaboración nuclear logrados entre ambos países.



-La Policía capturó a 11 integrantes de una red de comercio de drogas en el centro de Bogotá.



-En la localidad de Usaquén están indignados por el robo de los elementos para hacer deporte que se instalan en los parques.