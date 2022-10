Ofrecen $10 millones por información de menor secuestrado en Bello hace una semana

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información sobre la ubicación de un adolescente que está secuestrado desde hace 7 días por la banda Pachelly en Bello.

La familia del menor también hizo un llamado ante la situación. “Yo he pegado volantes de la Fiscalía en dónde dejé los teléfonos, pero nadie me llama lo que me tiene muy preocupada”, indicó la mamá del joven secuestrado.

La Policía continúa haciendo labores de inteligencia en Bello para poder dar con el adolescente y están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos.

“Invitamos a los ciudadanos a que nos ayuden ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos de parte de la alcaldía y la Policía con el fin de llegar a la liberación”, anunció el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho.

La Fiscalía General de la Nación también publicó línea 444 66 77 para quienes quieran dar información sobre el menor secuestrado.