¡Ojo! El día más congestionado de la Operación Éxodo será el Miércoles Santo

El general Ramiro Castrillón, director de Tránsito de la Policía, entregó un balance del plan de movilidad de Semana Santa y al mismo tiempo dijo que el día más congestionado del Plan Éxodo será el Miércoles Santo.



“Las estadísticas indican que la mayor cantidad de vehículos salen el Miércoles Santo. Esperamos que por el país se movilicen, ese día, 1’028.000 vehículos”, dijo.



De otro lado, el oficial pidió a los viajeros no caer en las trampas de vendedores informales que ofrecen elementos como extintores.



“Quien los compre en sitios no autorizados incurrirá en una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes. La recomendación es que lo compren en sitios autorizados”, expresó.



Castrillón dijo que este año 24 accidentes se han presentado por no llevar a la mano el extintor.



De otro lado, el general Castrillon dio algunas recomendaciones a los viajeros que salen desde las ciudades del país por Semana Santa.



Recomendaciones:

-Si detecta humo o tiene la sospecha de que algo se está quemando, lo primero que debe hacer es abrir la tapa del capó y la del baúl, pues sus guayas se derriten fácilmente.

-Quite el seguro de la palanca de activación del extintor, girando y halando del pasador.

-Procure estar lo más cerca posible a la llama, accione la pistola dirigiendo el polvo químico en un ángulo de 45 grados a la base de la conflagración, de forma horizontal. No la dirija a las flamas.

-No vacíe todo el contenido de un solo disparo: haga descargas cortas y precisas.

-El sitio más adecuado para llevar el extintor es debajo del asiento del pasajero o copiloto, ya que está a su alcance y es fácil de sacar.

-Nunca lo guarde en el baúl, metido al fondo de las maletas.

-No lo coloque bajo del asiento del conductor, pues, si el soporte se daña, el extintor podría rodar hacia los pedales y causar un accidente.

