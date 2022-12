¡Ojo! Hoy es el Día sin carro y sin moto en Bucaramanga

Este miércoles 26 de junio se realizará una nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bucaramanga, una medida que iniciará desde las 8:00 a.m. e irá hasta las 6:00 p.m.

El Día sin carro y sin moto se programó luego de un acuerdo municipal con el que se busca conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.

Las autoridades también enfatizaron que las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m regirá la medida de pico y placa con total normalidad, esto quiere decir que los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 no podrán circular en ese horario.

Durante esta jornada, los bumangueses podrán movilizarse en Metrolínea, buses, busetas y taxis.

Los únicos vehículos que estarán exentos de la medida son los automotores de la fuerza pública, emergencias, asistencia médica especializada y vehículos identificados para el transporte de personas con algún tipo de discapacidad.

Con el fin de reducir los niveles de contaminación en la ciudad, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dispuso un bicicorredor en la carrera 27 con calle 56 que va hasta la Universidad Industrial de Santander, UIS, con un carril exclusivo para el tránsito de bicicletas.

Los comerciantes informaron que algunos centros comerciales tienen el parqueadero gratis para los visitantes y compradores, esto para incentivar las ventas.

Los conductores que saquen sus vehículos durante la jornada del Día sin carro y sin moto tendrán que pagar una multa de 400.000 pesos, más la inmovilización del vehículo.

