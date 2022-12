ONU dice que baile de observadores con Farc es inapropiado y anuncia correctivos

A través de un comunicado, la Organización de la Naciones Unidas, ONU, se pronunció al polémico video que circula en redes sociales en el que se ven a dos integrantes del comité de verificación bailando en una zona veredal de las Farc.

Las imágenes fueron grabadas en cercanías del corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, La Guajira, según reportó la agencia EFE.

Este es el comunicado completo

El video publicado ayer en algunos medios de comunicación un video mostrando dos observadores de la Misión de la ONU en Colombia bailando el 31 de diciembre en un Punto de Pre agrupamiento Temporal de las FARC-EP.

Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan.

La Misión de la ONU en Colombia reitera a la opinión pública su total compromiso con una verificación objetiva y rigurosa del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Arma.

Sectores políticos se pronuncian sobre video de verificadores bailando con guerrilleros

Congresistas afines al Gobierno dijeron que bailar es uno de los beneficios que recibirán los guerrilleros cuando se desarmen, mientras que el Centro Democrático se fue lanza en ristre contra los verificadores de la ONU.

Para la representante uribista María Fernanda Cabal es vergonzoso “ese no es el papel de las Naciones Unidas. Su rol es garantizarle a los colombianos que están ejerciendo su papel con seriedad cuando vemos que no han devuelto las Farc los niños”.

Dijo, además, que la ONU se convirtió en una empresa burocrática internacional.

Por el lado de congresistas afines al Gobierno, el senador del Partido de la U Armando Benedetti pidió no caer en el dramatismo.

“Esas son cosas que no deben pasar, pero tampoco los del NO y, los del nunca, deben dramatizar. El bailar ni el tomar trago está prohibido. Eso no debe pasar, pero ya que esa situación pasó no vengamos a caer en el juego de que no hay proceso de paz”, agregó el senador.

La representante Angélica lozano, del partido Alianza Verde, tampoco le vio mayor problema. Enfatizó en revisar la situación

“Estamos en un proceso de reagrupamiento y esto no es con los verificadores apuntándoles con ametralladora. Estamos en fiestas y no le veo que haya un trato amable entre todos”, dijo.