Oposición anuncia primeras acciones por freno a moción de censura a Carrasquilla

La oposición sigue dando la pelea para sacar adelante la moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por el sonado escándalo de los Bonos de agua.

Luego de que se conociera la existencia de un concepto jurídico que declararía improcedente esa solicitud, Jorge Enrique Robledo insistió en que se están atropellando los derechos de los senadores.

Robledo señaló que se están violando las normas y los derechos de la oposición. “La primera cosa importante que hacemos como oposición es este debate y nos lo niegan. El senador Macías se arrogó el derecho de decidir que aquí no hay moción de censura y la Ley 5ta, que es el reglamento del Congreso, dice que decide la Mesa Directiva, no el presidente. En estos casos no existe la figura de apelar a la plenaria”, añadió el parlamentario.

En ese orden, Robledo anunció que recusará al secretario general del Senado, Gregorio Eljach, responsabilizándolo del concepto que dejó agonizando la moción. “Lo recuso formalmente y voy a mandar una carta porque el doctor Eljach no es imparcial en este tema. Pertenece al partido de La U y es evidente que él no quiere que la oposición ni siquiera hable en el Senado de la República”, puntualizó.

Extraoficialmente, fuentes explican que dicha recusación no tendría sustento, pues solo aplicaría para quienes toman decisiones y el papel de un secretario general es más bien de carácter notarial. Adicionalmente, Eljach no sería el autor del concepto, que fue elaborado por abogados que asesoran directamente a la Presidencia del Senado.

El senador también hizo un llamado al presidente del Senado, el presidente Iván Duque y los partidos de Gobierno para que el debate se haga. “Permitan que el debate se haga (...), que la opinión pública conozca esto y después, si se empecinan en sostener a Carrasquilla, pues que le voten negativa la moción de censura y pueden, si quieren, promover que se le dé la Orden de Boyacá en el nivel más alto, pero que a nosotros ni se nos violen las leyes ni los derechos democráticos”, concluyó.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, defendió su actuación. Manifestó que ha dado todas las garantías y anunció que revisará la decisión junto a toda la Mesa Directiva para definir el futuro de la controvertida moción de censura.