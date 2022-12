Ordóñez no está haciendo campaña contra el plebiscito por la paz: viceprocuradora

La viceprocuradora general de la República, Martha Castañeda, se refirió al concepto emitido por esa entidad y en el cual señala que los funcionarios que apoyen el SÍ o el NO en el plebiscito por la paz podrían ser investigados por faltas disciplinarias.



Castañeda hizo referencia al Artículo 127 de la Constitución Nacional, e indicó que allí están consignados dos grupos de trabajadores públicos de los cuales unos podrían hacer política y otros no, en caso de un plebiscito.

“Nuestra Constitución política en el Artículo 127 dice que sobre los empleados que se desempeñen en la Rama Judicial, organismos electorales, organismo de control y seguridad, tienen prohibición absoluta para tomar parte en las actividades de movimientos y en las actividades políticas (…) Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria”, indicó la funcionaria en referencia a lo consignado en la carta política de Colombia.

“La eventual posibilidad de participar siempre y cuando exista la ley estatutaria, la ley estatutaria no existe en este momento, si existiera en este momento una ley estatutaria que pusiera las condiciones para que ese grupo de funcionarios públicos participara no estaría en contravía con nuestra cata política, el proyecto de ley está en contravía de la Constitución, el plebiscito no es modificatorio de la Constitución” agregó Castañeda.

Así mismo, indicó frente a la posición de que ha tomado el procurador Alejandro Ordóñez ante la iniciativa del Gobierno, que el jefe del organismo de control no está en campaña promoviendo el NO por el plebiscito por la paz, y aclaró que lo que se ha hecho es emitir una postura jurídica al respecto.

“Él no lo está haciendo, él lo único que ha pedido es que exista en Colombia una decisión que se someta a conocimiento de todos los colombianos para que sea conocida y debatida, no está diciendo SÍ o NO, nuestro planteamiento es jurídico”, dijo Castañeda.

“No lo concebimos como campaña por el no, es la figura utilizada, el mecanismo utilizado, a nuestro juicio lo pertinente es utilizar la figura del referendo”, concluyó Castañeda.