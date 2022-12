Ortiz y Jaramillo pagarían 8 años de cárcel por caso InterBolsa, según Fiscalía

Alexandra Ladino, fiscal del caso InterBolsa, dijo en BLU Radio que con la aceptación de cargos por parte de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Emilio Martínez, los implicados podrían pagar hasta 8 años de cárcel.



Además, reveló que tanto Jaramillo y Juan Carlos Ortiz están negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía: “Ellos han hecho acercamientos. Están dispuestos a entregar toda la información que está en el exterior, que ha sido la más difícil de ubicar por parte de la Fiscalía”.



“De alguna manera ellos están tratando de colaborar para que se sepa qué fue lo que pasó y servir como testigo de cargos, si hay necesidad, en relación con las demás personas que están involucradas”, dijo.



La fiscal manifestó que pese a este principio de oportunidad, los implicados pagarán cárcel y que sus penas podrían ser superiores a los 10 años.



“Entre 10 y 25 años y de ahí se descontaría la rebaja del 50 por ciento. La pena efectiva podría ser de 8 años. Mirando el principio de oportunidad hay que tener en cuenta el tema de la reparación de las víctimas”, dijo.



Además, dijo que en este momento quedan pendientes también otros directivos y representantes legales, quienes deberán responder en juicio por la no aceptación de los cargos.



Los tres hombres confesaron que hicieron acercamientos con la Fiscalía para alcanzar un principio de oportunidad que permita rebajas en sus penas.



Jaramillo aceptó los delitos de concierto para delinquir, manipulación de especies y estafa pero no acepto captación y manipulación de especies. Lo mismo hizo Juan Carlos Ortiz, quien admitió los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies, mientras se negó a aceptar los cargos de captación masiva y habitual y no reintegro de dineros captados del público, los mismos que son objeto de un principio de oportunidad en que ha trabajado con la Fiscalía.



De igual forma, Ricardo Emilio Martínez se pronunció y al igual que los dos anteriores, aceptó la comisión de los mismos delitos.



Entre tanto, los que se negaron rotundamente a los cargos fueron Natalia Zúñiga, Juan Andrés Tirado y Claudia Patricia Aristizábal.