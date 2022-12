Otros 140 colombianos fueron deportados desde territorio venezolano

se suma a los 95 que habían sido regresados al país en los últimos tres días.

“Estaba en Venezuela hace 5 años. Saliendo de mi casa vino un guardia y me detuvieron durante tres días, me estaban diciendo que me iban a arreglar los documentos pero fue todo lo contrario me expulsaron del país”, dijo una de las personas afectadas.

La Defensoría del Pueblo y el cónsul de Colombia en Amparo, Venezuela, ya se encuentran al tanto de la situación para intentar resolver el inconveniente de estos colombianos en la frontera.