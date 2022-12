Pacquiao enfrenta demanda por ocultar lesión en pelea frente a Mayweather

invicto Floyd Mayweather Jr. tiene nuevos protagonistas con la demanda colectiva que han presentado en su contra dos residentes de Las Vegas.



Las dos personas solicitan una indemnización de cinco millones de dólares a Pacquiao, su manejador sus promotores por ocultar de manera fraudulenta su lesión antes de su pelea contra Mayweather Jr. (Lea también: Manny Pacquiao tendría revancha contra Floyd Mayweather Jr en 2016 )



El contenido de la demanda se argumenta que Pacquiao y su manejador Michael Koncz, su empresa promotora Top Rank, Bob Arum, su presidente y su vicepresidente Todd du Boef, admitieron que sabían de su lesión en el hombro después de la pelea, pero no lo dieron a conocer a la Comisión Atlética de Nevada como exige la ley.



También lo mantuvieron en secreto de los aficionados que compraron entradas para el combate celebrado en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, en verla por la televisión de pago o incluso apostaron.



"Los demandados, antes y en el momento que los demandantes decidieron presenciar la pelea, verla o apostar, sabían y tenían pleno conocimiento y la información que Pacquiao estaba seriamente lesionado", recoge la demanda. "Los demandantes sabían, además, que dicha lesión podría afectar gravemente a su rendimiento". (Lea también: Video: Mayweather y Pacquiao se vuelven a enfrentar, esta vez en 'Punch-Out!!')



Se estima que los ingresos de todas las partidas recaudadas por la pelea serán superiores a los 400 millones de dólares y podrían acercarse a los 500, en cualquier caso nueva marca en la historia del boxeo.



Aunque el combate se alargó a los 12 asaltos reglamentarios y Mayweather Jr. ganó por decisión unánime, la cuestión es si el combate -- anunciado como "La Pelea del Siglo" -- fue promovida adecuadamente o si se trataba de un duelo justo desde el principio.



Los demandantes argumentan que no era y que los promotores violaron la Ley de Prácticas Comerciales Fraudulentas del estado de Nevada.



Por su parte, Daniel Petrocelli, abogado que representa los intereses de Top Rank, asegura que las acusaciones son falsas y no tienen sustento jurídico. (Lea también: Pacquiao peleó ante Mayweather lesionado y estará casi un año de baja )



"Las acusaciones en esta demanda son claramente falsas", explicó Petrocelli. "Hay documentos que muestran de forma explícita los medicamentos que Manny estaba usando para tratar el hombro y fueron totalmente revelados a la USADA, que contratamos para esta pelea".



Pero la USADA a través de su presidente, Travis Tygart, ha sido categórico al señalar que su organización no tenía nada que ver con el asunto de la lesión de Pacquiao y su obligación a comunicarla a la Comisión Atlética de Nevada.



"No teníamos información médica, no hay imágenes de resonancia magnética, no hay documentos", explicó Tygart. "No fue un problema antidopaje. La verdadera pregunta es por qué su campamento señaló el 'no' en el apartado del cuestionario donde se hace la pregunta si existe algún tipo de lesión".



Tygart considera que los responsables de Pacquiao cometieron un grave error al no seguir las reglas establecidas por la Comisión de cara a tratar de ocultar la información que era necesaria conocer. (Lea también: Mayweather derrotó a Pacquiao y mantuvo su invicto )



"No estoy seguro de que hay un término medio en este asunto", valoró Tygart. "Lo que si está muy claro es que nuestra organización no tiene ningún tipo de responsabilidad ante lo sucedido con la presunta ocultación de información, hicimos un trabajo perfecto en el control antidopaje".



Petrocelli dijo que Pacquiao fue examinado por los médicos antes de la pelea y se probó estaba capacitado físicamente, pero se volvió a lesionar el hombro durante el combate.



De acuerdo al abogado que representa a Top Rank, que el público no estaba al tanto de la lesión original de Pacquiao es algo que no tiene ninguna trascendencia.



"Esta es una demanda frívola y estamos seguros de que será desechada", adelantó Petrocelli. (Lea también: El show de los millones regresa con la ‘Pelea del Siglo’: Pacquiao vs Mayweather )



Por us parte, el abogado de los demandantes, Brandon McDonald, dijo que no tenía más comentarios sobre la demanda y que sería la justicia la que terminase el caso.



La noticia de la presentación de demanda colectiva se produce un día después que el presidente de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, Francisco Aguilar, confirmase que la oficina del fiscal general investigaría por qué Pacquiao marcó "No" al lado del encasillado de lesión en el hombro justo un día antes de la pelea.



Pacquiao podría enfrentar una multa o suspensión por no responder a la pregunta con precisión y como establece la ley antes que se de la ceremonia de pesaje.



El cirujano ortopédico Neal ElAttrache también confirmó a través de varios medios de comunicación que Pacquiao pasará por el quirófano esta misma semana y será baja entre nueve y 12 meses. (Lea también: Las estrambóticas cifras de dinero que dejará la pelea Mayweather-Pacquiao )



Tiempo, que ya ha confirmado Mayweather Jr., lo esperará para que puedan protagonizar la pelea revancha del combate que al final resultó siendo una completa decepción y frustración para todos entendidos y buenos aficionados al noble deporte del boxeo.



EFE