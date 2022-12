Padres en custodia compartida deberían poder ver a sus hijos: abogado experto

Con la decisión de la Corte, si los juzgados de familia establecen que en ambos hogares hay condiciones estables de dignidad,

la custodia puede ser compartida por periodos específicos.

La Corte determinó que, si bien Colombia no tiene experiencia en este tipo de mecanismos, los derechos de los menores, los afectivos, están por encima de la falta de regulación. Lo que busca la corte es darle la oportunidad a los niños de que se desarrollen plenamente con las mismas experiencias afectivas hacia sus padres.

El abogado de familia Adriano Martínez experto en estos temas, dijo que lo que hay que tener en cuenta es que los entornos sean adecuados. “Lo que debe prevalecer para el juez es que los entornos sean adecuados para el desarrollo del menor, que se puedan brindar unas condiciones adecuadas en educación y manutención. En este caso, lo que se hace es que la custodia sea compartida, evidentemente evaluando si las condiciones del menor son adecuadas en ambos casos”, explicó el especialista.

Martínez dijo que en su experiencia las mejores condiciones para un menor son la crianza en familia con su padre y su madre. Sin embargo, agregó que “cuando esas condiciones no se dan, no es descabellado compartir la custodia siempre y cuando el menor no se aleje de manera total del padre que no tiene la custodia por el periodo específico. No se le puede causar al menor cambios bruscos de ausencia del padre que no tiene la custodia por ese tiempo”, puntualizó.

Esta decisión hará que los padres puedan llegar a acuerdos menos dramáticos y traumáticos para los niños cuyos padres se separan.