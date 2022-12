Palomino llama a no hacer eco a quienes generan pánico sobre supuestos atentados

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, aseguró que las autoridades continúan adelantando las investigaciones para dar con los autores que enviaron a través de aplicaciones como WhatsApp mensajes de voz en los que anunciaban nuevos ataques terrorista en Bogotá.



Palomino insistió en llamar a la ciudadanía a no hacer eco a quienes quieren generar pánico y pidió no seguir compartiendo en las redes sociales información no confirmada (Lea también: Explosión del domingo en Bogotá no tiene que ver con hechos anteriores: Policía ).



“Seguramente llegaremos a saber quién fue el que ideó esa información. Es bueno que recordemos que el propio fiscal advirtió que ese es un hecho que puede estar poniendo en riesgo la libertad misma de las personas. Quien retuitee esa información está asumiendo que avala que eso que está enviando es cierto. Lo mejor es no retuitearlo, no ser de idiota útil a quienes quieren generar ese estado de desazón”, puntualizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El director de la Policía Nacional reveló que están tras la pista de las personas que grabaron los mensajes que se difundieron a través de los teléfonos celulares para generar terrorismo en Bogotá.

-En la Alcaldía de Bogotá se realizará un consejo de seguridad para hablar de las recientes explosiones en la capital del país. La última de ellas fue producto de una granada que dejó tres personas levemente lesionadas.

-Detalles del llamado que le hizo el procurador general Alejandro Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos por cuenta de las advertencias a los medios de comunicación frente al uso de los videos de seguridad.

-Varios municipios del Meta y Cundinamarca están sin servicio de gas natural por cuenta de la explosión de un gasoducto, que fue atribuida a una falla geológica.

-Los miles de feligreses que se concentran en Ecuador para la visita del Papa Francisco coinciden en que el santo padre debería involucrarse más activamente en los conflictos que viven los países de la región.

-Crece la pelea entre la ministra de Educación y el expresidente Álvaro Uribe El exmandatario lamentó que la funcionaria esté hablando mal del uribismo, cuando en su momento ella hizo parte de su círculo cercano.

-Se conoció un documento en el cual el empresario Víctor Maldonado se compromete a reparar a las víctimas de Interbolsa con más de 100 mil millones de pesos.

-En el más reciente informe de los Objetivos del Milenio hay buenos resultados para Colombia, específicamente en términos de superación de la pobreza extrema.

-El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, dará apertura a la Asamblea Plenaria número 99 del episcopado colombiano en la ciudad de Medellín.

-La Alcaldía de Cartagena inició el proceso de pesaje de los coches y caballos que prestan el servicio turístico en la ciudad amurallada.

-En el oriente del país los transportadores están pidiéndole a la fuerza pública mayor seguridad en las carreteras para evitar posibles ataques a los vehículos que transportan combustibles.

-25 días de incapacidad le ordenaron a la mujer que denunció que fue agredida por su marido por negarse a sostener relaciones íntimas en un trío sexual.

-En Grecia, pese al triunfo del “no” en el referendo, los países de la Eurozona le estrecharon la mano a ese país y se evalúan alternativas para evitar que se siga aumentando la crisis económica.

-Crece la indignación por parte de la oposición en Venezuela tras las denuncias de Lilian Tintori, quien asegura que Leopoldo López está siendo sometido a torturas.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que el resultado de negociaciones nucleares con Irán es incierto, a 24 horas de la fecha límite.

-Blu Radio visitó a los habitantes del barrio Marco Fidel Suárez quienes se llevaron un enorme susto la noche anterior por la explosión de una granada.

-El alcalde de Chapinero anunció que desistió definitivamente de la idea de peatonalizar la Zona G, en el oriente de la capital.