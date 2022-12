Para darle credibilidad al proceso hay que exigir a Farc cese permanente: CD

El excandidato presidencial y director del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, dijo que los anuncios de paz que hizo el presidente Juan Manuel Santos en torno al inicio del desescalamiento del conflicto se quedó en palabras y no en hechos (Lea también: Desescalamiento lleva a cese bilateral que compromete la seguridad: Zuluaga ).



“Vemos que las Farc sigue afectando a los ciudadanos de bien, sigue secuestrando, fueron heridos unos niños en un ataque en Putumayo, el Ejército incautó una cantidad de explosivos, las Farc son las grandes enemigas de este proceso, por eso es que no tiene confianza”, comentó Zuluaga.



Según el presidente de la colectividad uribista, no hay razones para creer en lo que no se ha visto en estos años.



“La única forma de construirle credibilidad al proceso es exigirle a las Farc el cese unilateral de manera permanente, pero el país no puede estar en función de lo que quieran las Farc”, agregó (Lea también: José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento ).



Cabe recordar que el Gobierno y la guerrilla de las Farc alcanzaron un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado y acelerar el proceso de paz, a cuya aplicación en los próximos cuatro meses el presidente Juan Manuel Santos supeditó la continuidad de las negociaciones.



"El Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las Farc", dijeron los negociadores en un comunicado conjunto, leído en La Habana por el diplomático noruego Dag Nylander, cuyo país es garante del proceso de paz (Lea también: Que con desescalamiento del conflicto no se repitan errores del pasado: Acore ).



Ésta es la primera vez que el gobierno de Santos acepta reducir las operaciones contra las Farc desde el inicio de las negociaciones, en 2012.



