Para Fiscalía no hay vencimiento de términos en caso Corridori: Alexandra Ladino

La fiscal Alexandra Ladino, en diálogo con Mañanas BLU, manifestó su discrepancia con la juez de Bogotá Teresita Barrera, quien dejó en libertad por vencimiento de términos al empresario italiano Alessandro Corridori y a tres personas más implicadas en el millonario descalabro financiero de la firma comisionista InterBolsa.



“la Fiscalía considera que en el caso concreto de InterBolsa los términos no se han vencido. La Fiscalía no comparte realmente las decisiones y los argumentos presentados por la juez Teresita Barrero”, dijo (Lea también: Alessandro Corridori podría dejar "inmediatamente" el país, advierte Fiscalía ).



Asimismo aclaró que “la Fiscalía entiende que el término de libertad, en este caso concreto, el que se refiere a los 120 días para iniciar el juicio oral, no se ha vencido por una razón muy clara y es que la Corte ha señalado en muchas de las jurisprudencias que el término debe contar a partir de la culminación de la audiencia de formulación de acusación, que es la primera audiencia del juicio oral”.



Con respecto a si resulta sospechoso para la Fiscalía la actitud de la jueza al dejar en libertad a estas cuatro personas, Ladino aseguró que "al menos es llamativo". (Lea también: En libertad Alessandro Corridori, involucrado en descalabro a Interbolsa ).



“La Fiscalía lo único que le llama la atención es el hecho de que la audiencia estaba programada para el 26 de junio, la señora juez la aplaza sin informar al centro de servicios de la nueva fecha; se hace la audiencia el día de ayer en las horas de la mañana a la que no pudimos asistir porque no tuvimos conocimiento”, sostuvo.



La medida de la jueza décima Penal del Circuito de Bogotá, Teresita Barrera, también deja en libertad Claudia Jaramillo Palacios, María Eugenia Jaramillo Palacios y Carlos Arturo Neira, vinculados al proceso (Lea también: Investigados de InterBolsa no son presos VIP: Inpec ).



Los malos manejos del dinero llevaron en 2012 a InterBolsa, la mayor comisionista bursátil del país, a una crisis de liquidez, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades ordenó la reorganización empresarial de la sociedad matriz del grupo para proteger los activos y pagar a los acreedores.



Interbolsa formaba parte de un conglomerado de 23 empresas con operaciones en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.



Con EFE