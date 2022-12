Para la Policía mi hermano solo es un héroe en el papel: Alexandra Alzate

Esta mujer aseguró en Mañanas Blu que su reacción no estaba preparada y que simplemente buscaba ser consecuente con los que siente ella y su familia luego de la pérdida de un ser querido.



“Yo sí lo salude, pero fue un acto instintivo no darle un beso, nos entregan una medalla diciéndonos que es un héroe, pero en los papeles no lo es, la Policía lo califica como muerte en simple actividad y no como un héroe”, dice Alzate Patiño. (Lea también: Es un dolor comprensible: Santos a hermana de policia que rechazó su saludo )



La mujer asegura que al momento de saludarla Santos le dijo que está buscando lograr la paz y que entendía el dolor de las familias de las víctimas, sin embargo, ella reconoció que no tiene nada contra el presidente sino que lo que intenta es aclarar la muerte de su hermano.



“No podía ni siquiera mirarlo a los ojos, sentía mucha rabia, Es una persona como cualquiera de nosotros, no me produce admiración ni odio, no es eso, es el descontento de ver cómo en unos actos protocolarios quieren encubrir lo que no están haciendo”, agregó.



¿Qué sucedió con Jorge Alzate Patiño?



La hermana del policía indicó que lo que exige es que se adelante una investigación que permita establece cómo fue realmente que ocurrió la muerte de du hermano.



Según ella, la institución les dijo en un principio que fue víctima del ELN en momento en el que se transportaba entre Baraya y Tello en el Huila luego de entregar unos documentos. (Lea también: Santos pide no usar restitución de tierras para ganar réditos políticos )



Desde la Policía indican que ese desplazamiento se dio sin autorización, mientras que su familia sostiene que Alzate Patiño no se movilizaba si no tenía una orden directa, hecho que levanta las sospechas de los familiares en torno a la pérdida del oficial.



La diferencia entre haber realizado el desplazamiento con o sin autorización desemboca en el tratamiento que se le da al oficial ya fallecido. De haberlo hecho bajo una orden sería calificado como un héroe, de lo contrario, su muerte es catalogada como “en simple actividad”.



Otra de las diferencias radica en que, según la categoría que se le dé a la desaparición de Alzate Patiño varía el monto de la pensión a la que su esposa e hijo tienen derecho. Sí la investigación señala que realmente fue en un desplazamiento autorizado la suma que deberían recibir sus familiares sería mayor. (Lea también: Santos anuncia siembra de ocho millones de árboles en homenaje a las víctimas )



Alexandra señaló que nunca les han permitido a la investigación que realizó la Policía y que por eso exige claridad sobre lo ocurrido, además, indicó que no es justo que en un evento si se le dé el título de héroe y que en las investigaciones no se le trate como tal.