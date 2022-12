Para mí era más importante vivir: coronel que denunció acoso sexual de Palomino

Luego de que se conociera que el coronel Gómez fue citado a ampliar entrevista en la Fiscalía General de la Nación, el exmiembro de la Policía aseguró que, aunque los hechos supuestamente ocurrieron en 1998, no los denunció antes porque sentía que su vida estaba en riesgo. (Vea también: Si algo me llega a pasar, está el general Palomino: coronel Reinaldo Gómez ).

“Para mí era más importante vivir (…) en ese momento yo era un oficial recién salido de la escuela y sería parte de la historia donde en ese momento me hubiera puesto a hacer estas denuncias. Si en este momento el general quiere cuestionarme a pesar de que ya tengo madurez en la vida y soy coronel de la Policía, usted se podrá imaginar lo que hubiera pasado en esa época”, explicó.



El coronel (r) Gómez añadió que la denuncia la hizo pública porque su familia comenzó a recibir amenazas. (Lea también: No hay duda que estos escándalos son perversidad sistemática: general Palomino ).



“Se metieron con mi familia, con mi señora, empezaron a mandar mensajes de manera soterrada”, agregó.



Según el ex uniformado, luego de las denuncias que hizo, también ha sido víctima de persecuciones y ha recibido incluso amenazas de muerte contra él y su familia.



“Si algo me llega a pasar está el señor alcalde de Zipaquirá Marco Tulio Sánchez, el señor director de la Policía general Rodolfo Palomino, el coronel Fernando Augusto Torres y el coronel Enjerber Vijalba”, dijo el coronel retirado.