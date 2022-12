“Para mis compañeros la palabra héroe es poco”: sobreviviente de masacre en Gutiérrez

Hace 20 años fueron asesinados 38 militares, entre 18 y 20 años de edad, en medio de una operación de las Farc que estaba bajo la comandancia de alias ‘Romaña’, a 4 kilómetros del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca.

En la madrugada del jueves 8 de julio de 1999, estaba aún de noche y llovía intensamente sobre el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, cuando guerrilleros que sobrepasan en número a los dos pelotones de soldados que estaban protegiendo a la población, engañaron a los militares diciéndoles que también eran parte el Ejército, y en el momento del acercamiento, los sorprendieron con cilindros bomba y empezaron con los enfrentamientos que acabaron con la ilusión de vida de 38 jóvenes que estaban entre los 18 y 20 años de edad.

Fabián, campesino y testigo de la masacre que apenas era un niño de 9 años en ese entonces, recuerda que ese día "empezaron a sonar tiros y a los 5 minutos sonó una bomba”.

“Mi padrastro me dijo: no vayan a salir que esto es como un combate, y lo que ocurrió fue que nos tocó hacer un hueco por debajo en el centro de la casa para meternos ahí y estar hasta las 2:00 de la tarde que pasó todo", contó.

Sobrevivieron 18 soldados que jamás olvidarán cómo tuvieron que ver morir a sus compañeros, a sus amigos y salir con cicatrices en el alma de una guerra sin sentido.

Esa serie de imágenes acompañan para siempre al soldado Santos Darío Alfaro.

"Eran las 4:30 de la tarde cuando terminó todo, fueron básicamente 12 horas en que mis compañeros lucharon. Tratamos de contrarrestar esa situación para poder darles bajas a las Farc, pero lastimosamente ellos no superaban en número, eran más o menos 400 bandidos atacándonos y nosotros escasamente éramos 56", recordó.

Hace 8 años empezó a soñarse con esas escenas e inició un proceso sin cansancio para ubicar a cada una de las familias de los soldados que fueron asesinados.

"Yo continúe mi carrera como soldado profesional, hace 5 años la institución me dio la oportunidad de estar más cerca de la capital. Me propuse en un esfuerzo en encontrar a todas las mamitas de mis compañeros, me he encontrado con diferentes inconvenientes porque no había redes sociales, no había mecanismos de comunicación, pero golpeando de puerta en puerta he logrado consolidar 20 familias de mis compañeros y 6 familias de sobrevivientes", precisa Alfaro.

Para el soldado, hacer que las memorias de sus compañeros no queden en el olvido, se convirtió en un proyecto de vida: "todos mis recuerdos que tengo, a pesar de ser de dolor y tristeza, quiero decirles a esas mamitas que sus hijos combatieron con una verdadera gallardía, a esos muchachos, a mis compañeras la palabra héroe les queda chiquita".

Este domingo, en un acto de memoria y de empezar a sanar heridas, las 20 familias que logró reunir el soldado Alfaro, se encontraron en el lugar donde ocurrió la masacre, plantaron árboles y rosas y oraron por las almas de quienes partieron.

María de los Santos Hernández, madre del soldado José Abelardo Alzate, quien soñaba ser el comandante de las Fuerzas Militares, dice que nunca olvidará que el responsable directo de este acto es Alias ‘Romaña’, pues comandaba esa zona.

"’Romaña’ estaba aquí, era el comandante en ese entonces y ahora con los de Santrich, cuál es la paz que hay, si prácticamente se comieron nuestros hijos. Unos niños, porque eran unos niños", aseguró María.

En dos meses, las víctimas presentarán un informe detallado a la JEP sobre esta masacre para empezar con el proceso de reparación y saber la verdad.

