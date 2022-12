Para qué sirve la Cancillería, ¿para beber ron en Cuba?: Luis Alberto Malagón

en BLU Radio la falta de atención por parte de la embajadora de Colombia en la India, Mónica Lanzetta.



“Me sentí muy dolido. No fue fácil para mí pasar lo que pasé y quería que me ayudaran (…) ¿Para qué sirve la Cancillería’, ¿para beber ron en Cuba?”, aseguró. Lea también: Primer colombiano sobreviviente de Nepal en llegar al país critica a Cancillería



“Yo no quería que me dieran dinero, solo que alguien llamara y me ayudaran con el vuelo para regresar a Colombia porque la aerolínea me estaba cobrando una penalidad. Quería que como embajadora interviniera”, dijo.



Agregó que le preguntó a la embajadora que le ayudara para que pudiera dormir, “no porque no tuviera dinero”, pero la respuesta fue “no hay dinero para eso”.



“No estoy hablando de dinero, estoy hablando de un apoyo moral”, dijo.