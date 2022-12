Paro estudiantil: Gobierno ofrece $ 250.000 millones en becas de Colciencias para 2019

Las cifras del Gobierno y las de los jóvenes aún están muy distantes. A pesar de que el Ministerio ofreció pagar los $ 500.000 millones que exigían los jóvenes para terminar el 2018 a partir del próximo año y hasta el 2022, así como $ 250.000 millones para becas de Colciencias en maestrías y doctorados dentro de Colombia el próximo año, el paro sigue en pie, sin un acercamiento en el tema más importante que es el del aumento del presupuesto a la base.

Vea también Paro estudiantil cumple 50 días sin que se vea luz al final del túnel: opinión de Ricardo Ospina

Publicidad

Los estudiantes hicieron una propuesta puntual: piden que el presupuesto para el 2019 sea de cinco puntos sobre el IPC, mientras que el Gobierno ofreció 3,5 %. En el caso de 2021 los manifestantes proponen incrementar el presupuesto en 6 puntos sobre el IPC a lo que el Gobierno contrapropuso que fuera de 4 puntos por encima del IPC.

Finalmente, los estudiantes exigen aumentar el presupuesto en 7 puntos sobre el IPC para 2021 y 9 puntos arriba en 2022. Para ese año la máxima oferta del Gobierno fue de 4,5 %. En plata blanca, la diferencia es de más de un billón de pesos.

En investigación el aumento es revelador. En total el Gobierno promete destinar $ 350.000 millones para el próximo año. $ 150.000 millones para Colciencias y el otro rubro a la Universidades. Pero, además, el Ministerio se comprometió a entregar $ 250.000 millones para becas de maestrías y doctorados en universidades colombianas, lo que beneficiará a cientos de jóvenes profesionales.

Sin embargo, las ofertas no parecen suficientes para destrabar el paro que ya lleva 56 días. Los estudiantes seguirán marchando y aún está por decidirse si se movilizarán el 13 de diciembre. Lo cierto es que el presidente Duque ha insistido en varias ocasiones que el Gobierno no puede ofrecer nada más a la base. Así las cosas, los estudiantes no levantarán por el momento el paro en las 26 universidades.

Publicidad