Paro podría convertirse en nacional e indefinido: sindicatos

El presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo en BLU Radio que las protestas que inician este martes podrían alargarse ante por la “falta de liderazgo del Gobierno”.



“Este paro puede llegar a largo. A esta hora, el Gobierno debería estar emitiendo un acto administrativo para que la mesa se instale de inmediato”, manifestó.



Agregó que espera que “el Gobierno actúe con prontitud y que cumpla las promesas que ha hecho y que ha firmado”.



El líder sindical dijo que a quienes hoy están en cese de actividades pueden unirse los trabajadores municipales, por lo que dijo que el paro puede convertirse en nacional e indefinido.



“Esto es un acumulado de incumplimientos y porque hace falta liderazgo”, expresó.



De otro lado, Carlos Rivas, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, explicó que decidió irse a paro porque la respuesta del Gobierno fue que no había plata para acceder a las pretensiones del gremio.



“Nos dijeron que no había plata cuando Colombia se está ahorrando 28 billones de pesos por la guerra, acaban de hacer una reforma tributaria, subieron el IVA al 19% y ahora resulta que no hay plata”, expresó.