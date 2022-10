Paros cafetero y de camioneros en Colombia se agravan en comienzo de semana

Santos y su equipo económico.

Publicidad

El gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, aseguró que quienes insisten en continuar con el paro tienen otros intereses y rechazó estas acciones. Igualmente, afirmó estar dispuesto a dar un paso al costado, si es necesario. “Si los cafeteros quieren que me vaya, me voy, ese no es el problema”, dijo.

En el departamento del Huila son 96 personas las que han resultado heridas, entre ellas 17 policías, en enfrentamientos por el paro cafetero. Según el gobernador Julio César Triana, cerca de mil campesinos han sufrido problemas respiratorios y diarrea tras las protestas y hay falta de oxigeno en algunos hospitales de varios municipios.

Publicidad

En el Cauca, las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas suspendieron clases hasta nueva orden. Ante este panorama el gobernador del Cauca, Testímocles Ortega hizo un llamado para que se retomen los diálogos con los caficultores.

Publicidad

Los cafeteros insisten en que la negociación debe ser retomada pues no se retirarán de las vías hasta que el Gobierno dialogue directamente con ellos.

Los 228 mil caficultores que están ‘colgados’ en sus deudas con el Banco Agrario ahora tendrán la oportunidad de reprogramar sus deudas. Así lo confirmó Francisco Estupiñán, presidente de la entidad.

Publicidad

Mientras, avanza el paro de los transportadores debido a que en las últimas horas no hubo acuerdo entre el gobierno y el gremio. Por ahora no se sabe cuando regresarán a la mesa de conversaciones, aseguró Pedro Aguilar, representante de los camioneros.