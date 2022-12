Partido Conservador buscará reunión con fiscal antes de votar JEP

Si bien es cierto que las comisiones primeras conjuntas lograron evacuar este lunes 102 de los 160 artículos de la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aún está pendiente lo más difícil: lograr consensos en los puntos sobre los cuales hay observaciones.



La intervención del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dejó serias preocupaciones en las distintas bancadas; el anuncio de Cambio Radical sobre su no participación en la votación fue solo la primera consecuencia de esas 15 observaciones del ente acusador.



Pese a que el Partido Conservador fue definitivo en la aprobación del informe de ponencia y el Gobierno tiene claro que, tras la dimisión de Cambio Radical, necesita de los godos para lograr mayorías, los conservadores no están del todo seguros con algunos aspectos de la Jurisdicción Especial.



“Quedó demostrado ayer que sin los tres votos conservadores en el Senado la iniciativa no hubiera pasado, se habría hundido; de 11 votos, tres fueron conservadores. Lo mismo pasó en la Cámara, sin los seis votos conservadores de 22, no habría pasado. Eso no quiere decir que el partido no tenga observaciones y preocupaciones. El partido recoge las preocupaciones expresadas por el señor fiscal”, dijo el representante Heribert Sanabria, al término de una reunión de bancada.



“Las competencias que pueda tener de manera ilimitada la JEP, el señor fiscal ha dejado una premisa: definir buenos linderos hace buenos vecinos, y eso es lo que se debe corroborar en esta Justicia Especial, hasta dónde llegan los linderos de la jurisdicción ordinaria y hasta donde los de la Especial”, precisó Sanabria.



Aunque el Gobierno se propone aprobar este mismo martes el grueso de observaciones (fueron radicadas 102 proposiciones) el Partido pedirá más tiempo para discutir, pues ya su bancada se reunió con el ex magistrado Hugo Bastidas, pero quiere dialogar con el fiscal Martínez.



“Creemos que no es prudente actuar con prisa en esta discusión y en esta votación, el partido todavía tiene algunas preocupaciones y, fundamentalmente, que esté el señor fiscal. Tenemos conocimiento que está fuera del país y no sería un buen mensaje aprobar esta iniciativa con la ausencia de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó.



