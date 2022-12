Partido Conservador confirma apoyo a campaña de Enrique Peñalosa

El Partido Conservador confirmó el apoyo a la candidatura de Enrique Peñalosa por la Alcaldía de Bogotá. A través de su cuenta en Twitter la colectividad ratificó su adhesión y respaldo al exalcalde de la capital del país.

Horas antes, David Barguil, presidente de la colectividad, había dejado entrever el apoyo de su partido a la candidatura del exalcalde.

El dirigente no confirmó el hecho pero señaló que la colectividad tomaría una decisión política referente a las candidaturas y dijo que “el partido no le apostó a dividir el voto, que quiere el cambio, una gerencia para Bogotá y por eso no presentaos candidatura a la Alcaldía".

“Lo mejor es promover un gran acuerdo, invitamos a Peñalosa, Pardo y a Pacho Santos a pensar en la unidad de su candidatura para defender esta ciudad por encima de los intereses personales de cada equipo política, pero en vista de que esto no se dio haremos un anuncio de la candidatura que apoyaremos”, señaló Barguil.

El presidente de la colectividad aseguró que el Partido Conservador sigue vivo en Bogotá y se refirió a los 370 mil votos obtenidos por Marta Lucía Ramírez en la capital durante la campaña presidencia pasada y los casi 150 mil votos de la lista que presenta el conservador al Concejo de Bogotá.

En este sentido el apoyo que recibiría la candidatura de Peñalosa sería bastante importante de cara a las elecciones de octubre.

