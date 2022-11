Partidos políticos adelantarán un cónclave para socializar reforma electoral

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, reiteró este jueves que no comparte la propuesta de crear un tribunal electoral planteada en las sugerencias que fueron presentadas por la Misión Electoral Especial (MEE) al Gobierno, esto para reformar el sistema electoral colombiano conforme a lo dispuesto en el acuerdo de paz con las Farc.



"Me preocupa que una corte electoral decida quién debe ir a las elecciones, eso provocaría mayor concentración de poder. Crear otro organismo no resuelve los problemas electorales. Lo que se necesitan son reformas, pero de los procedimientos", señaló.



Lizcano también dijo que este proyecto de reforma que el Ejecutivo planea radicar la primera semana de mayo, no puede ser tramitado por Fast track, teniendo en cuenta que no hay consenso de los partidos y podría fracasar en su trámite legislativo.



Así mismo, el senador anunció que el próximo lunes se llevará a cabo en Bogotá un cónclave de partidos para estudiar la propuesta de la MEE ante el rechazo que ha generado en varias colectividades.



"Es necesaria una reforma electoral, pero creemos que esta no es la reforma que necesita el país. No se está cambiando nada, sólo reemplazando las instituciones actuales, pero sin resolver los problemas de fondo", indicó.



Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, también manifestó reparos a la propuesta de reforma electoral y anunció que invitarán al presidente Juan Manuel Santos a esa corporación para expresarle que no piensan que se deba cambiar el control judicial, sino que deberían centrarse en la organización electoral (CNE y Registraduría).