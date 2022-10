Pasajeros denuncian agresión con arma blanca en articulados de TransMilenio

Tres personas denunciaron haber sido atracadas y hasta agredidas con arma blanca al interior de TransMilenio en medio de atracos. Los afectados dicen que ya acudieron a las autoridades pertinentes para que realicen las investigaciones y fortalezcan la seguridad en los articulados

Publicidad

Uno de los casos ocurrió muy cerca a la estación Hortúa dentro de un articulado de TransMilenio en el centro de Bogotá.

La víctima del atraco aseguró que llegando a la estación del Hortúa, estaba hablando por teléfono y un hombre entró al articulado y le rapó el teléfono.

Publicidad

“Le metí una patada para defenderme, me caí, y no contento con quitarme el celular, me propinó varias puñaladas”, agregó.

Publicidad

Medicina legal dio una incapacidad de dos a tres meses a la víctima.

Por otro lado, un joven fue agredido, esta vez en la estación Santa Lucía del SITP.