Pasos para evitar embargo de bienes por falta de pago de libreta militar

El coronel Mardoqueo Pérez, comandante de la Décimotercera zona de reclutamiento del Ejército, explicó en BLU Radio cómo es el procedimiento para quienes hayan hecho el procedimiento para pagar la libreta militar, pero no han pagado.



“Estamos haciendo una invitación a los ciudadanos que ya hicieron su proceso de liquidación, que le fueron expedidos sus recibos para el pago de la cuota de compensación militar y evitar el cobro coactivo”, explicó.



El oficial dijo que en el momento en que una persona hace el trámite, esta tiene 90 días para un primer pago y, de no hacerlo, tiene 30 días más para un pago extraordinario, con su respectivo recargo.



“Después de ese vencimiento, nosotros hicimos una invitación al ciudadano, que es el cobro persuasivo, y si no lo hace, enviamos una segunda comunicación y después de 30 días lo enviamos al Ministerio de Defensa para que se haga el cobro coactivo”, agregó.



Pérez explicó que los ciudadanos deben llegar con el Ministerio a un cuerdo especial “teniendo en cuenta la condición de cada caso”.



El Ejército Nacional hizo este martes un nuevo llamado para que los jóvenes que no han pagado sus libretas militares y, que ya han sido liquidadas, se acerquen a los diferentes distritos militares a nivel nacional para que reciban una nueva factura y puedan pagar antes de que el Ministerio de Defensa inicie un cobro coactivo y embargue los bienes de las familias.



“Invitándolos a que se acerquen a los distritos militares y paguen su cuota para evitar el cobro coactivo y procesos jurídicos con el Ministerio de Defensa”, dijo Mardoqueo Pérez, comandante de la decimotercera zona de reclutamiento.



Tan solo en la zona de reclutamiento de Puente Aranda, en Bogotá, 1745 ciudadanos aún no han pagado sus libretas militares luego de haber sido liquidadas.