A los colombianos nos tildan de lo peor: testimonio de deportados

Cecilia Surmay, de 25 años, manifestó que fue sacada de su casa sin ropa mientras dormía por la Guardia Nacional cumpliendo las ordenes del presidente Maduro de sacarlos de Venezuela: “Me sacaron a las 6:30 de la mañana, estaba durmiendo y yo estaba desnuda. El Guardia no me quería dejar colocar la ropa y yo le decía que me dejara vestir y me empujó a la puerta. No le importó que yo con un niño de 4 años y me hizo levantarlo. Mi hijo no hacía sino llorar y llorar”.

‘Los rostros de la humillación”, cubrimiento especial de Blu Radio desde la zona de frontera, donde se exponen los casos de cientos de colombianos que ponen en peligro sus vidas tras ser expulsados de Venezuela.