Esta será su última oportunidad de vivir en paz: Santos a frente primero de Farc

Durante la pedagogía por la paz que realizó el presidente Juan Manuel Santos en el municipio de El Retorno, Guaviare, el jefe de Estado dio un ultimátum al frente primero de la guerrilla de las Farc para que no duden del proceso de paz.

“Alguien me decía en estos días que el frente primero de las Farc tenían dudas de si acogerse a este proceso de paz o no, que de pronto algunos iban a continuar y no se iban a acoger al proceso de paz. Permítame aprovechar aquí desde El Retorno, Guaviare, mandarle un mensaje a esas personas que tienen dudas: no lo duden, acójanse a este proceso porque será su última oportunidad”, expresó.

El presidente Santos añadió que la paz “se construye desde el Guaviare, desde El Retorno, desde todos los sectores de Colombia” e insistió en su llamado a los guerrilleros que no creen en los diálogos de La Habana, al decir: “A los guerrilleros de las Farc que tienen dudas les digo que es su última oportunidad o terminarán en una cárcel o en una tumba”.