Me dijeron váyase paraco o le pegamos un balazo: niño que huyó del Táchira

Un menor de 12 años, nacido en Venezuela y de padres colombianos, relató en Mañanas BLU el drama que están viviendo con la deportación de sus familiares: “Ellos (Guardia Venezolana) no tienen compasión con nadie, nos dicen lárguense de aquí, tienen dos minutos, o le tiramos un balazo (...) Me preguntaron para quién trabajaba, quién era mi patrón y luego me dijeron que era un paraco, que mi papá era un guerrillero paramilitar. Me tocó irme corriendo a la casa".

‘Los rostros de la humillación”, cubrimiento especial de Blu Radio desde la zona de frontera, donde se exponen los casos de cientos de colombianos que ponen en peligro sus vidas tras ser expulsados de Venezuela.

