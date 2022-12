Misión está lista para cumplir sus funciones en zonas veredales: ONU

El secretario general de la ONU destacó la relación de trabajo entre funcionarios de Colombia y combatientes las Farc durante los últimos ejercicios y la reacción positiva de la población local, “que muestran que los preparativos están bien encaminados, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el político,” según un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU el 19 de agosto, disponible hoy en los idiomas oficiales de la ONU, incluso el español.





El personal necesario para la Misión para cumplir su mandato es de alrededor de 450 observadores internacionales y un componente civil adecuado, que se desplegarán en 40 sitios, entre ellos las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los ocho puntos transitorios de normalización, donde la separación de fuerzas y la dejación de las armas tendrán lugar.





La Misión también está lista para cumplir sus funciones de coordinación dentro del mecanismo de monitoreo y verificación, según el informe. Formado por el Gobierno de Colombia, las FARC-EP y coordinado por la Misión de las Naciones Unidas, el mecanismo hará la supervisión del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo tras la firma del acuerdo de paz. La Misión de la ONU asumirá la responsabilidad de la verificación la dejación de las armas, como parte de su responsabilidad general de la verificación internacional del Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas que el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el 23 de junio del 2016.





"Reconozco que la aplicación de los acuerdos de paz es un compromiso financiero importante para el Gobierno de Colombia. Se están celebrando conversaciones entre el Gobierno de Colombia, el Secretariado y los Estados Miembros sobre la mejor manera de prestar apoyo logístico a las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización," agregó Ban.



Las reglas del cese al fuego y de hostilidades al que el Gobierno de Colombia y las Farc se comprometen no sólo prohíbe los actos de agresión mutua, pero también contiene un compromiso de abstenerse de cualquier "acto de violencia o amenaza de violencia que ponen en peligro la vida y la integridad personal de la población civil, en particular la violencia basada en el género ", según el informe.





El informe describe el marco temporal de la Misión de la ONU para las tareas clave para la dejación de las armas. La verificación de la recuperación por las FARC-EP de las armas, granadas y municiones colectivas y su transporte a sus campamentos.





Por otra parte, la verificación de la destrucción por parte de las Farc de armamento inestable en las zonas donde estaban desplegadas sus unidades antes del desplazamiento a las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización debe ser completada dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo de paz definitivo. Las y los observadores de la Misión de las Naciones Unidas con base permanente en esos campos llevarán a cabo esta tarea.





Sesenta y 150 días después de la entrada en vigor del acuerdo de paz final, se recibirá armas individuales y colectivas, granadas y municiones de las FARC-EP que serán almacenadas en contenedores o instalaciones seguras equivalentes bajo observación permanente de las Naciones Unidas.





Al final del proceso, la misión se encargará de certificar la finalización del proceso de dejación de las armas, e informará al Gobierno, el Consejo de Seguridad y la población de ello.





"Después de tantos años de conflicto, puede ser difícil para muchos colombianos imaginar un futuro en paz. Sin embargo, hoy se presenta la oportunidad de hacerlo y espero que puedan aprovecharla.", subrayó el Secretario General de la ONU.