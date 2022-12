No pueden obligar a un subalterno a votar de una u otra forma: Santos a ministros

Durante un consejo de ministros en La Macarena, Meta, el presidente Juan Manuel Santos informó que impartirá una directiva sobre la participación de funcionarios en el Plebiscito.



Explicó que los funcionarios públicos podrán lucir botones o prendas alusivas al SÍ.



“Qué no se puede hacer, no se puede obligar a un subalterno a votar de una u otra forma, no puedo decirle a ningún ministro vote a favor del SÍ o del NO o si no pierden su puesto. No se pueden cambiar partidas presupuestales, el alcalde no puede hacer un traslado presupuestal para promover el voto”, dijo Santos.



El jefe de Estado dijo que los funcionarios públicos durante jornadas de trabajo podrán participar de campañas o marchas alusivas al plebiscito pero tendrán que reponer ese tiempo después.