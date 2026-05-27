Reportan múltiples víctimas por disputa entre disdientes en Guaviare; podría haber menores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que tropas del Ejército trabajan para retomar el control de la zona rural de San José del Guaviare, donde en las últimas 48 horas se ha reportado un incremento en los enfrentamientos entre las dos facciones de las disidencias: las manejadas por alias ‘Iván Mordisco’.

“El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad. Estos graves hechos evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas, y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad”, informó el ministro Sánchez.

Los combates se han dado principalmente en la vereda Barranco Colorado a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano.

Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024. AFP

“Nuestras tropas, que se encuentran en la zona desarrollando misiones de protección a la población civil y fortaleciendo el Plan Democracia, se desplazan al punto selvático para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional”, agregó el ministro.



Además de este despliegue, también se desplaza una comitiva de Medicina Legal para verificar la información y adelantar los actos urgentes.

La información preliminar indica que podrían ser hasta 30 las personas fallecidas en estos enfrentamientos.

El pasado martes, Willy Rodríguez, alcaldía de San José, había denunciado en Blu Radio que estos ataques estaban generando el desplazamiento de la comunidad indígena Jiw por temor a quedar en medio de los disparos y que sus menores fueran reclutados.

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La información preliminar desde inteligencia señala que, producto de la situación, habría fallecido alias ‘Negro primo’ o ‘Domingo Biojó’, cabecilla al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.

Este hombre, de aproximadamente 38 años, ha estado vinculado durante cerca de ocho años a la estructura “Carolina Ramírez”. Según el prontuario, inició en 2017 como guerrillero raso y fue ascendiendo progresivamente dentro de la organización hasta convertirse en cabecilla financiero en 2024 y segundo cabecilla en 2025 delinquiendo en regiones como Guaviare, Caquetá y Putumayo.