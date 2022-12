Tendremos fecha cierta para que Farc entreguen hasta la última pistola: Santos

El presidente Juan Manuel Santos señaló desde la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2016, que en La Habana no se está negociando cambiarle las reglas a los empresarios y aseguró que con la paz se fortalecerán las instituciones.

Publicidad

“Con La Paz, falta muy poco, nada tiene que un ver con cambiar las reglas de los empresarios, en paz fortalecemos las instituciones, no vamos a negociar las instituciones ni el modelo económico, las Farc van a desaparecer con la firma de la paz, no se discute futuro de las FF.MM., no vamos a reducir nuestras fuerzas las vamos a fortalecer”, agregó el mandatario.



Santos aseguró que este acuerdo le permitirá a los colombianos saber con certeza cuándo las Farc dejarán las armas de manera definitiva e invitó al sector de la Construcción a apostarle a la firma del acuerdo y a seguir trabajando por el país.



"En eso ya tenemos eso negociado, ya hemos avanzado muchísimo en la dejación de las armas y vamos a tener una fecha cierta en donde las FARC van a tener que entregar hasta la última pistola y que quien va a garantizar eso, ni más ni menos que la comunidad de las Naciones Unidas (...) Me decían en El Nogal que estamos abriendo la puerta para acabar como Venezuela, dicen cosas alejadas de la realidad, tengan la seguridad que lo que llevamos es un proceso responsable”, agregó el presidente Santos.



“Acuérdense hace 16 años, la construcción estaba en crisis por el UPAC y les dije como MinComercio los necesito, porque teníamos que recuperarnos, ustedes jalonan 32 sectores, nada de lo que se pacte en La Habana los va a afectar”, concluyó.