Pearson vende el "Financial Times" al japonés Nikkei

La compañía editora británica Pearson anunció que ha completado la venta del periódico económico "Financial Times" al diario japonés Nikkei Inc por 844 millones de libras (1.200 millones de euros).



En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, Pearson, una de las mayores editoriales del mundo y líder en el sector de la educación, asegura "que la transacción está sujeta a una serie de aprobaciones y que espera se cierre en el cuarto trimestre de 2015" (Lea también: Financial Times dice que las noticias ya no se dan en periódicos sino en la web ).



El acuerdo entre Pearson, fundada en 1844 y propietaria del "Financial Times" desde hace casi 60 años, y el diario económico japonés Nikkei no incluye la venta de la sede del FT en el centro de Londres ni el 50 % de la participación de Pearson en el grupo "The Economist".



Además del diario y su página web, la operación, que se confirmó en una jornada en la que se rumoreó con Axel Springer y Bloomberg, además de Nikkei, como posibles compradores incluye las publicaciones Investors Chronicle, The Banker, MandateWire, Money-Media y Medley Global Advisors.



"Pearson ha sido un propietario orgulloso del FT durante casi 60 años. Pero hemos llegado a un punto de inflexión en los medios de comunicación, motivado por el crecimiento de los teléfonos móviles y las redes sociales", explicó Jim Fallon, director ejecutivo de la compañía editora británica en el comunicado.



"En este nuevo entorno, la mejor forma de asegurarnos el éxito periodístico y comercial es formar parte de un compañía de noticias global. Nikkei es desde hace mucho tiempo un medio de referencia, conocido por su calidad, imparcialidad y veracidad en el periodismo. La junta directiva y yo estamos seguros de que el FT seguirá creciendo junto a Nikkei", subrayó Fallon (Lea también: ‘Financial Times’ destaca futuro inversionista de Barranquilla y Cali ).



Por su parte, el presidente y director ejecutivo del grupo japonés, Tsuneo Kita, se mostró "sumamente orgulloso de unirse al Financial Times, una de las organizaciones más prestigiosas de todo el mundo".



"Compartimos los mismos valores periodísticos y juntos lucharemos para contribuir al desarrollo de la economía mundial", declaró Kita.



Tras el comunicado, las acciones de la editorial Pearson subían un 2,40 % en la Bolsa de Londres, hasta 12,38 libras (17,5 euros).



El "Financial Times", que salió a la venta por primera vez en 1888, tiene una circulación conjunta entre el impreso y su versión digital -de pago- de 720.000 ejemplares (Lea también: Venta de Pacific Rubiales está “muy cerca” de concretarse, según Financial Times ).



El reputado diario comenzó a cobrar por sus contenidos en su página web en el año 2002 y a día de hoy la mayoría de sus suscriptores proceden de fuera del Reino Unido.



Los abonos digitales al "Financial Times" superaron a las ventas en papel en 2012 y hoy suponen el 70 por ciento de la circulación.



EFE