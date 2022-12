Peñalosa buscará reubicar la terminal norte de Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá Enrique Peñalosa señaló que la terminal de transportes del Norte, ubicada en la calle 193 con autopista Norte, que lleva en construcción más de 11 años, quedó mal diseñada y no podrá suplir con las necesidades, tanto de las empresas de transporte como de sus usuarios.



El mandatario señaló que no solo quedó pequeña para la demanda de vehículos y pasajeros, sino que también quedó mal ubicada, lo que requerirá de una reubicación más al norte para no congestionar la misma autopista y que la movilidad sea dinámica, al mismo tiempo de conectar la nueva terminal con el sistema TransMilenio.



"Para los usuarios, este cambio será mucho mejor porque no tendrán que entrar al tráfico de la autopista, para las empresas es mucho mejor porque no tendrán que llegar hasta el centro de la ciudad, al terminal de Salitre, entonces estaremos trabajando para este proyecto y la idea es buscar una manera de financiación que sea rápida para iniciar la nueva conducción" , dijo.



El alcalde resaltó que es fundamental tener una terminal de transporte mucho más al norte que se pueda conectarse con el sistema de TransMilenio agilizar el transporte público y la movilidad de la autopista sin congestionar ninguno de los dos.