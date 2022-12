Peñalosa exige que dinero de peajes en Bogotá también se invierta en la capital

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, criticó que los peajes en las salidas e ingreso a Bogotá reciben miles de pesos al día y ni un solo peso de esos recursos se destina para la capital del país.



“Necesitamos que los recursos del peaje no vayan solamente del límite de Bogotá hacia afuera y no para hacer obras adentro de Bogotá, eso no es justo, no es ni siquiera constitucional y los bogotanos hemos venido tolerando eso”, advirtió Peñalosa.



Vive Bogotá habló con el secretario de Planeación Nacional Andrés Ortiz, quien dijo que el dinero sería usado en obras como puentes, túneles y pasos a desnivel para que los semáforos no detengan la movilidad de Transmilenio y los carros particulares por la Calle 80.



“En el caso de la 80 tenemos la meta de levantar todas las carreras a desnivel y hacer todas las intersecciones a desnivel para que Transmilenio y los vehículos particulares puedan ir desde el occidente hasta la Autopista sin intersecciones”, comentó.



Finalmente, Ortiz coincidió con el alcalde Peñalosa en que debe estudiarse la situación de los recursos de peajes en las entradas y salidas de Bogotá.