Pensaron que habían secuestrado un pez gordo y les salí flaco: Cristo Contreras

BLU Radio habló en exclusiva con Cristo Humberto Contreras, padre de alcalde de El Carmen liberado en las últimas horas, quien aseguró que sus captores no lo maltrataron pero que su mal estado de salud llevó a la liberación.



“Es muy triste estar en el monte aguantando frío, aguantando plagas, extrañando la familia. Me liberaron porque yo les dije que si me tenían más así me iba a morir, a veces me ponían a caminar mucho. A mí me habían hecho un cateterismo y me podía complicar”, relató.



¿Por qué lo secuestraron?



“El motivo del secuestro no lo sé con seguridad, pero me dijeron que iban por un pez gordo y les salí flaco, yo creo que son envidias de la gente que se descubrirán más adelante. Uno no sabe, hay gente que le tiene envidia a uno, aunque uno no se porta mal con nadie”.



Contreras indicó que finalmente ni su familia ni la gobernación pagaron por su liberación:



“No se pagó ni un solo peso. No me dijeron por qué me liberaban. Me hablaban de un arreglo, dijeron que el gobernador iba a dar una plata por el rescate mío y yo les dije que eso solo pasaría si mi familia y la gobernación sabían de mi paradero. Gracias a Dios tomaron la decisión de sacarme”.



El padre del alcalde de El Carmen aseguró que sus captores no le hablaban mucho y que cuando les preguntaba quiénes eran, respondían que un grupo nuevo, pero no tiene certeza de que se trate del ELN.



"No creo que sea el ELN, quedé en el limbo, ellos me dijeron que era un grupo nuevo que habían montado, nunca se identificaron, pero para uno creerles lo que dice. Me hablaban muy poco, nunca me dieron explicación ni se dejaban hablar."



Contreras aseguró que, al liberarlo, lo dejaron en una carretera solo, y después de caminar dos horas, paró un carro que lo transportó hacia la ciudad.



“Yo no sabía dónde estaba, siempre me trasladaban con los ojos tapados, pero lo que oía decir era que estaba por La Trinidad, al liberarme me dejaron tirado, yo cogí la carretera y caminé aproximadamente 2 horas, después pasó un carro y lo paré y ellos me trajeron”.



Sobre los captores



“Me daban muy poca cara, yo les preguntaba algo y me decían que ellos no tenían autoridad de hablar con los retenidos. Todo el día estaba callado, me entraba una nostalgia, me ponía a llorar a ratos y a contemplar la situación”.



Contreras aseguró que era muy difícil acceder al agua para bañarse, y que por el frío era complicado, por lo que sólo se bañó 4 veces en estos 12 días de secuestro. Después de disfrutar del almuerzo en el reencuentro, está con familia en el médico para realizarse chequeos generales, aunque aseguró sentirse bien y tener únicamente la presión alta.



