Pequeños transportadores protestan por cambios en sistema

Héctor García, conductor de la Asociación de Pequeños Transportadores de Bogotá, Apetrans, dijo que este lunes realizarán una protesta por los cambios que se están presentando en el transporte público en Bogotá.



“Nosotros estamos organizando una concentración por las arbitrariedades que están cometiendo el señor gerente de TransMilenio y la secretaria de Movilidad”, dijo. (Lea también: Más repletos que nunca, así se ajustan buses tradicionales a esquema SITP )



Agregó que su protesta se debe a que les están cancelando las tarjetas de operación y las rutas del transporte tradicional.



“En este momento tenemos aproximadamente 1.200 tarjetas de operación canceladas de unos vehículos que no están vinculados ni a Egobus ni a Ecobus. La respuesta de los operadores es que ellos no tienen plata”, dijo. (Lea también: Estos son los cambios en el transporte público de Bogotá desde este lunes )



Agregó que con esta situación, se están viendo perjudicados porque ya no pueden trabajar ni en el transporte público tradicional ni el STIP.