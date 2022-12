Percepción de encuesta no corresponde con lo ejecutado: Vargas Lleras

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró en Mañanas BLU que la percepción de la más reciente encuesta Gallup no corresponde a lo que se viene ejecutando en temas de infraestructura (Lea también: Llantas usadas serán usadas para pavimento de vías, anuncia Vargas Lleras ).



“La percepción de la encuesta no corresponde con lo que el Gobierno viene ejecutando en todos los frentes. El tema de infraestructura en la encuesta aparece sumamente bien posicionado”, dijo.



En ese sentido, Vargas Lleras indicó que a veces esas percepciones “resultan injustas” pues de no haber tenido el apoyo del presidente Juan Manuel Santos “hubiera sido imposible ejecutarlo” (Lea también: Vicepresidente pide al Polo y Centro Democrático unirse por soberanía nacional ).



“Lo mismo ocurre con programas como el de vivienda. Fue el presidente quien desde hace varios años compró la idea de poner en marcha el programa de gratuidad”, agregó.



Por otra parte, el vicepresidente aseguró que todo el programa de concesiones avanza muy bien: “toda la primera ola, los 10 primeros corredores ya tienen sus contratos de obra firmados. Estamos en este momento en el segundo tramo de la segunda ola ya están adjudicados” (Lea también: Vargas Lleras aceptó el retraso que atraviesan varios aeropuertos del país ).



Agregó que a partir del mes de agosto se iniciará la convocatoria para la tercera ola en tema de concesiones.