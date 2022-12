Pérdida de memoria de Víctor Maldonado no es una estrategia de defensa: Abogado

Iván Cancino, abogado del empresario Víctor Maldonado, dijo en BLU Radio que el estado de salud de su defendido no es el mejor y que por lo tanto no se trata de una estrategia para no responder por el desfalco por el caso del Fondo Premium.



“No se trata de una estrategia de la defensa. Habrá muchas personas que no será cierta su enfermedad y deberán responder. El dictamen que nos dice ahora es memoria a corto plazo y no a largo plazo y se someterá a chequeos médicos en Colombia para tener un diagnóstico definitivo, dijo. (Vea también: Justicia española confirma extradición a Colombia de Víctor Maldonado ).



El abogado expresó que hace unos 6 o 7 meses, Maldonado le manifestó que había empezado a complicarse unas situaciones de salud que había tenido controladas: “Unas relacionadas con su memoria y otras con un inicio de cáncer”.







Maldonado viaja a esta hora hacia Colombia, en un vuelo para responder por los señalamientos de ser el principal responsable del escándalo financiero de Interbolsa y el Fondo Premium. (Lea además: Víctor Maldonado viaja hacia Colombia para responder por caso InterBolsa )



De acuerdo a las autoridades, el empresario fue entregado por oficiales de la Oficina Central Nacional de Interpol España, a una comisión conformada por la Policía Nacional, investigadores de Interpol Colombia y el CTI de la Fiscalía General.