Periodista norteamericano asegura que EE.UU. mintió sobre muerte de Bin Laden

Justo cuando se cumplen cuatro años de la muerte del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, el veterano reportero norteamericano de 78 años y colaborador habitual del New Yorker Seymour Hersh, aseguró en una publicación británica que la muerte de Bin Laden no fue una operación militar para eliminar a un insurgente que estaba clandestino.



Hersh afirmó que Bin Laden habría estado prisionero durante seis años en manos de los servicios secretos pakistaníes .



Esto en principio, según Hersh, ocurría sin el conocimiento de Estados Unidos aunque advierte que cuando las autoridades norteamericanas se enteraron, no se habría tratado de una operación de inteligencia sino simplemente de la ejecución de un detenido.



Con esto Hersh también desmiente que las autoridades de Pakistán no tuvieran conocimiento de la operación que estaba llevando acabo Estados Unidos .



El artículo de 12 páginas que está basado en fuentes anónimas, ha sido publicado por la revista London Review y ya comienza a levantar ampollas porque acusa a la Casa Blanca de mentir y querer engañar al mundo.