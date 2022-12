Pese a crítica a la JEP, EE.UU. certifica financiamiento a Colombia

El Departamento de Estado entregó una certificación para el desembolso de una parte de los recursos que cada año EE.UU. le envía a Colombia.



Sin embargo, hace una observación: no es satisfactoria la definición sobre responsabilidad de mando que determina cuándo comandantes o líderes de tropas deben responder por crímenes cometidos por sus subordinados, y que hace parte del proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



En un documento de 18 páginas firmado por el secretario de Estado Rex Tillerson el pasado 11 de septiembre, se asegura que Colombia ha cumplido con una serie de requisitos que permiten el desembolso del 20% de los recursos militares que actualmente están sujetos a evaluación.



Le puede interesar: Fiscal y Farc se reunirán por segunda vez para hablar de puntos polémicos de la JEP.



No obstante, dice que no está claro si casos relacionados con el escándalo de los “falsos positivos” serán juzgados por la justicia especial de paz o la justicia ordinaria. También explica que hay una discrepancia en la definición de cadena de mando a la hora de atribuir responsabilidades por crímenes cometidos durante el conflicto.



Esto tiene que ver con el artículo transitorio 24 que le da facultades a la JEP para que responsabilice a comandantes por los crímenes cometidos por sus subalternos cuando existe evidencia de que el comandante tenía el control sobre la conducta de sus subalternos.



Según el documento, no está incluida una definición que incluya a comandantes que debieron haber sabido o tuvieron razones para saber que sus subordinados cometerían estos crímenes, lo cual no se ajusta a estándares internacionales.



