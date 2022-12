Pese a señalamientos de Ernesto Báez, liberalismo da aval a Didier Tavera: Serpa

El director del Partido Liberal Horacio Serpa, desde la cabina de Blu Radio, confirmó la decisión final de la colectividad y dijo que sí se le entregará el aval a Didier Tavera a la Gobernación de Santander, pese a varias acusaciones de haber tenido relación con grupos paramilitares.



“Confirmamos el aval, no tenemos ninguna razón para modificar la decisión que ya tomó el partido. Revisé todos los papeles, hice muchas preguntas y pensé en la grabación que ustedes pasaron la semana pasada, averigüé sobre el tema (de supuestos vínculos con paramilitares) y no hay nada, entonces el partido tampoco modifica nada”, manifestó Horacio Serpa (Lea también: Hubo mucha cercanía entre Didier Tavera y los paramilitares: 'Ernesto Báez' ).



El senador explicó que escuchó el audio entregado por Blu Radio en el que se escucha cuando alias ‘Ernesto Báez’ dice que había mucha cercanía con Ernesto Tavera y su hijo Didier Tavera, en una declaración entregada a la Fiscalía en julio de 2012.



Textualmente la declaración de ‘Ernesto Báez’ dice: “Yo fui muy amigo de su padre Ernesto Tavera, de tiempo atrás y de vieja raigambre paramilitar. En la actualidad me ocupo de reconstruir el tema del señor Didier Tavera y con toda certeza, no en estas jornadas sino en la siguiente, me referiré en la Fiscalía a ese asunto. Hubo muchas cercanías” (Lea también: No escogí a Tavera a dedo: Serpa insiste en apoyo pese a afirmación de exparas ).



Serpa dijo que esa declaración no comprueba si Didier Tavera tuvo vínculos o no con paramilitares.



“Examiné la grabación que ustedes revelaron y ahí no dice nada contra Didier Tavera, ahí lo que dice Ernesto Báez es que conoció al padre de Didier y dice después ‘hoy no me voy a referir a nada de eso y luego en la próxima audiencia ampliaré estos conceptos’ y nunca hubo ampliación de audiencia”, agregó Serpa (Lea también: Horacio Serpa ratifica los avales otorgados por el Partido Liberal ).



El excandidato presidencial también dijo que será el directo y único responsable del aval entregado a Tavera “y aspiro a que gane para que demuestre que es una persona seria, si no lo es, tengo que responder por eso”.