Petro celebró decisión de Consejo de Estado de dejar en firme medidas cautelares

El alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro celebró la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme las medidas cautelares otorgadas por esa misma corporación judicial con auto proferido por el magistrado Gerardo Arenas Monsalve.

Señaló que lo que se hizo con su gestión no fue un ataque contra él sino contra Bogotá y por esta razón invito al procurador Alejandro Ordoñez a construir espacios de paz.

“Para nosotros era muy importante que la justicia colombiana interna diera un paso en este sentido. Ojalá no se vuelva a repetir el que un funcionario no elegido, no judicial, determine quitar el mandato popular en ningún territorio, simplemente por sectarismo político”, dijo.

El mandatario distrital además expresó que esta determinación “es un triunfo judicial para la Bogotá humana”.