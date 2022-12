Petro denuncia que paramilitares controlan tierras en periferia de Bogotá

El alcalde Gustavo Petro mostró su preocupación al revelar que grupos paramilitares estarían ingresando a Bogotá para tomarse, según él, el poder de la ciudad en cuanto a bandas expendedoras de drogas y también la toma de tierras.

“Cómo no vamos a saber que en el borde con Soacha invaden tierras los paramilitares y no para resolver un problema de vivienda de la gente pobre, sino para utilizar la gente pobre para controlar el territorio para poder meter cocaína a toda la ciudad. Y ¿a dónde va nuestra juventud? Sin empleo, sin estudio, sin oportunidades si es que no se deja seducir por las tulas de dinero en efectivo que tras los fusiles traen ese tipo de mafiosos”, denunció Petro.

El alcalde aseguró que hay campesinos de las zonas límites que están siendo extorsionados por los paramilitares para poder entregar sus tierras y así ejercer cierto tipo de poder en Bogotá.