Petro insiste en consulta antitaurina porque no ha hecho más: Antonio Caballero

Antonio Caballero, escritor y periodista, habló en entrevista con Mañanas BLU sobre el fallo del Consejo de Estado que tumbó la consulta antitaurina en la capital del país.



El periodista aseveró que la administración de Gustavo Petro ha insistido con vehemencia en la consulta antitaurina “porque todo lo que ha hecho se le ha caído y eso era lo único que tenía como para dejar de su Gobierno pero hasta esto no le funcionó”.



Caballero afirmó que el Consejo de Estado “finalmente entendió el problema y las sentencias de la Corte Constitucional y las cosas se deben hacer al derecho, si hay una Ley para proteger a los toros, su protección solo la puede levantar otra Ley”.



Dijo que la administración de Bogotá ha insistido con una “descabellada” tesis que afirma que las “las minorías no son minoría sino cuando son perseguidas, y eso es falso, y aunque fuera así, ya están siendo perseguidas por Zamora y Petro por este tema de la tauromaquia”.



Calificó de “delirante y demagógico” el argumento del alcalde Gustavo Petro, sobre comprar la muerte de animales con muerte de personas. “Naturalmente los aficionados a los toros no se divierten viendo morir personas, es ilógico”, dijo.



