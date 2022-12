Petro licitará predio sobre la ALO; ¿qué responden los candidatos a la Alcaldía?

de la Secretaría de Movilidad, pues esa cartera abrió una licitación, lo que podría implicar que el próximo alcalde de Bogotá quedaría ‘maniatado’ durante ese tiempo para construir la vía.



A propósito, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá respondieron sobre la decisión del Gobierno Petro.



La candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Clara López, aseguró que es necesario que si se llega a firmar un contrato, tenga una cláusula donde aclare que se tendrá que devolver el terreno si se requiere para esa vía.



“He planteado la necesidad de que, si se lleva adelante la licitación de este contrato, lleve una válvula de escape para que, en caso de que la administración necesite el terreno, sea liberado de manera inmediata para su destino original”, explicó.



Por su parte, Enrique Peñalosa dijo que “es solo de muchas cosas que (Petro) ha hecho con la ALO, también salió con el cuento de que la ALO le hacía daño a los humedales lo que no es cierto. La ALO es absolutamente indispensable para la movilidad de Bogotá y para desembotellar el occidente pero al alcalde Petro no le importa que los bogotanos pasen cientos y cientos de horas en un trancón.



Igual, prometió que “de todas maneras la vamos a hacer”.



Entre tanto, el candidato Rafael Pardo dijo que la decisión del alcalde de Bogotá Gustavo Petro “es absurda, pero no quiere decir que eso vaya a bloquear el parqueadero.

“Petro no va a poder bloquear el desarrollo de la ciudad”, añadió.



Finalmente, Francisco Santos dijo que no le sorprende “que la improvisación con la que ha manejado esta ciudad durante cuatro años continúe en sus últimos meses de Gobierno”.



Aseguró que es necesaria la construcción de esta vía porque destapona la Boyacá, la Autopista Norte, la Avenida 68, la Avenida Ciudad de Cali y la Autopista Sur.





Escuche también: